(Montréal) Alimentation Couche-Tard, qui a l’œil sur Carrefour, a « récemment soumis » une proposition non contraignante en offrant 20 euros pour chaque action du géant français de l’alimentation.

La Presse Canadienne

Au lendemain de l’annonce des discussions entre les deux parties, le titre de l’exploitant de dépanneurs et de stations-service abandonnait 8,01 %, ou 3,31 $, pour se négocier à 38 $ à la Bourse de Toronto — un signe que les investisseurs n’étaient pas convaincus.



Dans un communiqué, Couche-Tard a souligné que les modalités de la transaction faisaient toujours l’objet de discussions, en ajoutant que le paiement, dans l’éventualité d’une transaction, se ferait « en grande majorité » en espèces. Il n’y a aucune certitude que les discussions se traduiront par un accord entre les deux parties.

À Paris, mercredi, le cours du titre de Carrefour cotait à 17,5 euros, en hausse de 13,32 %, ce qui lui conférait une valeur boursière d’environ 14,25 milliards d’euros (environ 22 milliards CAN).

Carrefour, qui a été fondé il y a plus de 60 ans, exploite près de 13 000 hypermarchés, supermarchés et dépanneurs en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Pologne, en Roumanie, au Brésil, en Argentine et à Taïwan.