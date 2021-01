Le carnet de commandes de Boeing s’est fortement rétréci en 2020

(New York) Boeing a vu ses livraisons chuter en 2020 et son carnet de commandes rétrécir fortement en raison de la chute du trafic aérien depuis le début de la pandémie et des déboires du 737 MAX, même si la situation s’est un peu arrangée en fin d’année.