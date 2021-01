PME innovation

Fixer sa tente dans l’attente

L’idée de départ était de combler les besoins en hébergement pendant la tenue d’évènements un peu partout au Québec, particulièrement en région, en installant leurs tentes de luxe à proximité des festivals. Or, la pandémie est arrivée et les évènements estivaux ont été annulés. Myriam Corbeil et Solène April, fondatrices d’Hôtel UNIQ, ont alors décidé d’installer leur campement en pleine nature.