L’ancien député du Parti conservateur Stockwell Day a quitté ses fonctions au conseil d’administration de Telus, après avoir tenu des propos controversés sur le racisme.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Telus a confirmé, mercredi, avoir accepté la démission de M. Day ; son départ est effectif immédiatement.

« Les opinions exprimées par M. Day lors de la diffusion hier (mardi) de Power & Politics ne reflètent pas les valeurs et les croyances de notre organisation », a déclaré Telus, par voie de communiqué.

Mardi, sur les ondes de la CBC, l’ex-politicien a déclaré à l’émission Power & Politics qu’il n’y avait pas de racisme systémique au Canada. Il a comparé le racisme à des taquineries enfantines, comme lorsqu’on se moque d’un camarade de classe qui porte des lunettes.

M. Day a aussi quitté ses fonctions au sein de la firme légale McMillan, où il agissait à titre de conseiller.

« Chez McMillan LLP, nous croyons que le racisme systémique est réel et qu’il ne peut être combattu que lorsque chacun de nous – en tant qu’individus et organisations – nous engageons à apporter des changements significatifs », a déclaré Teresa Dufort, associée et présidente-directrice générale chez McMillan, sur Twitter.

Stockwell Day est revenu sur ses propos, mercredi après-midi, et a fait son mea culpa sur Twitter.

« Avec les commentaires de nombreuses personnes issues de communautés noires et autres, je me rends compte que les propos que j’ai tenus à Power & Politics étaient insensibles et blessants. Je demande pardon d’avoir comparé à tort mes expériences à la leur. Je m’engage à mettre tous les efforts nécessaires pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes », a-t-il réagi, sur Twitter.