(Toronto) Canada Goose Holdings a indiqué mercredi avoir réduit ses dépenses en espèces et ses investissements d’environ 90 millions au premier trimestre, alors que la société jonglait avec les conséquences de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Le fabricant de parkas de luxe a précisé que son équipe de direction avait accepté une réduction de salaire volontaire de 20 %, tandis que son chef de la direction Dani Reiss avait renoncé à la totalité de son salaire.

Canada Goose a aussi indiqué que ses coûts étaient en baisse en raison de la fermeture de ses magasins et de ses installations de fabrication de manteaux en duvet, entre autres choses.

L’entreprise a affiché un bénéfice de 2,5 millions, ou 2 cents par action, pour son quatrième trimestre clos le 29 mars. En comparaison, elle avait réalisé un bénéfice de 9 millions, ou 8 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus du quatrième trimestre ont totalisé 140,9 millions, en baisse par rapport à ceux de 156,2 millions du même trimestre l’an dernier.

Sur une base ajustée, Canada Goose a indiqué avoir perdu 12 cents par action pour le plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 9 cents par action un an plus tôt.