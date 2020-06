(Vancouver) HSBC Canada a annoncé lundi la nomination de Linda Seymour au poste de présidente et chef de la direction de la banque, à compter du 1er septembre.

La Presse canadienne

Mme Seymour remplacera Sandra Stuart, qui prend sa retraite après avoir passé cinq ans à la tête de la banque au Canada et 40 ans chez HSBC.

Mme Seymour, qui a également été nommée directrice générale du Groupe HSBC Holdings à compter de lundi, a rejoint HSBC en 1988 et a occupé progressivement des postes de direction dans les services bancaires aux entreprises, les services bancaires de détail et de gestion de patrimoine, du service des opérations et du service de gestion du risque.

Elle est vice-présidente à la direction et responsable en chef des services aux entreprises au Canada depuis 2012.

Mme Seymour est également membre du comité de direction pour les services bancaires aux entreprises du Groupe HSBC et membre de longue date du comité de direction de la banque au Canada.

La Banque HSBC Canada est une filiale de HSBC Holdings, l’une des plus grandes banques au monde.