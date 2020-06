Bell Canada a accepté de vendre 25 centres de données dans 13 sites à Equinix dans le cadre d’une transaction en espèces d’une valeur de 1,04 milliard.

La Presse canadienne

L’entreprise basée à Montréal demeurera propriétaire et continuera d’exploiter cinq autres centres de données dans différentes villes.

Bell précise que l’entente inclut la création d’un partenariat avec la plateforme de services de centres de données à l’échelle mondiale d’Equinix.

« Cette transaction renforce la stratégie de Bell visant à mettre l’accent sur l’investissement dans l’infrastructure du réseau, le contenu et les services nécessaires afin de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde », a déclaré par communiqué Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada.