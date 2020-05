«Les dinosaures vont mourir», estime le président de Best Buy

Sept ans après une restructuration douloureuse, qui a conduit à la fermeture d’une soixantaine de magasins aux États-Unis et au Canada et privilégié les ventes en ligne, Best Buy est une des entreprises qui se tire le mieux d’affaire dans le contexte de la pandémie. Ses ventes ont baissé d’à peine 5,3 % entre février et avril dernier par rapport à 2019, sa chaîne d’approvisionnement a tenu le coup et ses employés et clients lui sont restés attachés.