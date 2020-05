(Montréal) BMO Groupe financier a subi les effets de la pandémie de COVID-19 au cours des derniers mois.

La Presse canadienne

L’institution rapporte mercredi que son bénéfice net du second trimestre est passé depuis l’an dernier de 1,497 milliard à 689 millions.

Le bénéfice net ajusté a lui aussi reculé, de 1,522 milliard à 715 millions.

La dotation à la provision pour pertes sur créances de BMO Groupe financier a été au second trimestre de l’exercice en cours de 1,118 milliard, comparativement à 176 millions au trimestre correspondant de l’exercice 2019.

Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier, explique que les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 ont été immédiates et perturbatrices et qu’en même temps, la réaction des décideurs a été rapide et d’une ampleur sans précédent. Mais à son avis, la performance opérationnelle de la banque demeure solide.