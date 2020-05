La Banque Nationale a vu ses profits fondre de 32 % au deuxième trimestre alors que l’institution financière a provisionné 504 millions pour des pertes sur crédit — cinq fois plus qu’à la même période il y a un an — en raison de la tempête économique déclenchée par la pandémie de COVID-19.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

Après la clôture des marchés financiers, mardi, la sixième banque en importance au pays a dévoilé un bénéfice net de 379 millions, ou 1,01 $ par action, pour la période de trois mois terminée le 30 avril, par rapport à 558 millions, ou 1,51 $ par action, au deuxième trimestre l’an dernier.

« À l’heure actuelle, il est impossible de prédire la sévérité et la durée de la pandémie de COVID-19 et son incidence sur l’économie », a déclaré le président et chef de la direction de la Nationale, Louis Vachon, dans un communiqué où il a souligné la résilience de la banque.

De leur côté, les revenus d’exploitation se sont établis à 2,04 milliards, en progression de 15 %, alors que l’ensemble des secteurs ont affiché des augmentations à ce chapitre. Les analystes s’attendaient à ce que la Nationale affiche des revenus de 1,99 milliard ainsi qu’un bénéfice par action de 98 cents, selon la firme de données financières Refinitiv.

Le nouveau coronavirus a incité jusqu’à présent la plupart des institutions financières à mettre de côté d’importantes sommes destinées à pallier de mauvaises créances. Au Québec, où la pandémie a été plus sévère, le Mouvement Desjardins avait provisionné 324 millions au premier trimestre terminé le 31 mars afin de faire face à des pertes sur crédit, une somme presque trois fois plus élevée par rapport à il y a un an.

Dans le secteur consacré aux particuliers ainsi qu’aux entreprises, les bénéfices de la Nationale ont plongé de 72 %, à 65 millions, au deuxième trimestre, puisqu’il a fallu mettre de côté 301 millions. Du côté de la gestion de patrimoine, les profits ont été de 141 millions, en hausse de 21 %, puisque la dotation pour pertes sur crédit n’a été que de 4 millions.

Les provisions pour mauvaises créances ont été de 162 millions dans la division des marchés financiers et de 32 millions à l’international, où les bénéfices ont respectivement été de 159 millions (+1 %) et de 74 millions 4 (+3 %).

« Malgré la situation sans précédent, nos activités résistent bien », a souligné M. Vachon.

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires, qui mesure la résilience des banques, était de 11,4 % en date du 30 avril, au-delà du seuil minimal de 9 % exigé par les autorités canadiennes.

De plus, la Nationale a déclaré un dividende de 71 cents par action payable le 1er août aux actionnaires inscrits en date du 29 juin.

À la Bourse de Toronto, l’action de l’institution financière a clôturé à 57,08 $, en hausse de 3,06 $, ou 5,67 %.