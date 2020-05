Il faudra un « certain temps avant que les choses reviennent à la normale », estime le spécialiste des simulateurs de vol et de la formation CAE, qui anticipe une baisse « importante » de sa performance cette année en raison de la COVID-19.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

L’entreprise québécoise a dressé ce constat, vendredi, en dévoilant ses résultats du quatrième trimestre terminé le 31 mars, pour lequel elle a vu son résultat net attribuable aux actionnaires plonger de 36 % à 78,4 millions, ou 29 cents par action.

De leur côté, les revenus se sont établis à 977,3 millions, en recul de 4 %.

Alors que les gouvernements ont fermé leurs frontières en mars afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus, le secteur de l’aviation commerciale s’est retrouvé paralysé. En mars, plus du tiers des établissements de formation du secteur civil de CAE avaient suspendu leurs activités. L’entreprise a également suspendu divers services à travers le monde.

« Une grande incertitude persiste quant à la durée et à la gravité du ralentissement du marché », a souligné le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, dans un communiqué où il a insisté sur la résilience de la compagnie en plus d’indiquer qu’il entrevoyait une certaine reprise dans la deuxième moitié de l’exercice.

L’analyste Steve Arthur, de RBC Marchés des capitaux, a souligné, dans une note, que la performance trimestrielle de CAE avait été meilleure qu’anticipée, particulièrement dans le secteur civil, où l’impact de la COVID-19 a été moins important que prévu.

Cette division a affiché des revenus stables de 602 millions, tandis qu’un recul de 12 % a été observé du côté de la défense, qui a généré un chiffre d’affaires de 342 millions. Pour le secteur de la santé, les recettes ont fléchi de 17 %, à 33,6 millions.

« À court terme, les vents de face pour les clients de CAE seront très forts, avec une diminution de la capacité des compagnies aérienne, un trafic de passager en forte baisse (plus de 70 %) et une reprise qui s’échelonnera sur plusieurs années », a écrit M. Arthur, dans sa note.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le profit ajusté de CAE a fléchi de 4 %, à 122,3 millions, ou 46 cents par action — 5 cents de plus que ce à quoi s’attendaient les analystes, selon la firme de données financières Refinitiv.

Pour l’exercice, CAE a vu son résultat net attribuable aux actionnaires reculer de 6 %, à 311,4 millions, ou 1,16 $ par action, tandis que son chiffre d’affaires a grimpé de 10 %, à 3,62 milliards.