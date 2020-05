Le PDG Tobi Lutke a fait cette annonce au sujet du géant du commerce électronique sur Twitter, où il a précisé que Shopify était une entreprise numérique par défaut et que le rôle centralisateur de ses bureaux était terminé.

(Ottawa) Le chef de la direction de Shopify a annoncé jeudi que les bureaux de l’entreprise resteraient fermés jusqu’en 2021 et que la plupart de ses employés adopteraient le télétravail de façon permanente.

La Presse canadienne

M. Lutke a permis à plus de 5000 employés de Shopify de travailler à domicile il y a des mois lorsque la COVID-19 a commencé à balayer le Canada.

Sa décision de faire travailler ses employés à distance en permanence survient après que Shopify a commencé à renforcer son immobilier en se munissant d’un nouveau bureau à Toronto, au King and Portland Centre, à quelques pas de son premier bureau dans la plus grande ville du pays.

Shopify a également annoncé qu’elle allait louer des espaces d’environ 23 597 mètres carrés au complexe The Well, à Toronto, qui sera construit à l’intersection de la rue Front West et de l’avenue Spadina.

En janvier, la société, établie à Ottawa, a annoncé qu’elle ouvrirait son premier bureau permanent au centre-ville de Vancouver, au Four Bentall Centre, d’ici la fin de 2020.

