(Montréal) Lightspeed POS a annoncé jeudi avoir perdu 18,6 millions US au cours de son plus récent trimestre, pendant lequel ses revenus ont progressé de 70 % par rapport à l’an dernier, alors que la demande pour ses solutions de commerce électronique a bondi dans la foulée de la pandémie.

La Presse canadienne

Cependant, la société de solutions technologiques de paiement pour les détaillants a dit s’attendre à ce que le volume total des transactions réalisées par l’entremise de ses services et la demande pour ceux-ci soient touchés par les problèmes d’affaires de ses clients, qui risquent de croître tant que les mesures de distanciation physique resteront en place sur les marchés qu’elle dessert.

La société montréalaise a affiché une perte de 21 cents US par action pour le trimestre clos le 31 mars.

En comparaison, Lightspeed avait réalisé une perte de 96,1 millions US, ou 2,21 $ US par action, au cours de la même période l’an dernier, qui avait vu l’inscription d’une charge non récurrente liée à la conversion de ses actions privilégiées en actions ordinaires avant son entrée en Bourse.

Les revenus de ce qui était le quatrième trimestre de l’entreprise ont totalisé 36,3 millions US, ce qui était en hausse par rapport à ceux de 21,3 millions US du dernier trimestre de l’exercice précédent.

À la fin mars, Lightspeed comptait 76 500 emplacements clients dans le monde, un chiffre en hausse par rapport à celui de 49 000 à la fin de l’exercice précédent.