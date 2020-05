La soixantaine de travailleurs s’est fait expliquer que détaillant est locataire du 11 281 boulevard Albert-Hudon et que le bail ne sera pas renouvelé, a indiqué à La Presse le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).

Les employés du centre de distribution de produits congelés d’IGA à Montréal-Nord ont appris ce matin que les lieux fermeront dans un an.

Marie-Eve Fournier

La Presse

« C’est vétuste et ils veulent centraliser. Ils ont des scénarios, mais on ne les connaît pas […] On n’a pas eu vent qu’ils voulaient délocaliser comme Provigo », mentionne Roxanne Larouche, porte-parole des TUAC.

Le bail viendra à échéance le 30 avril 2021, précise-t-elle, ce qui donne du temps aux travailleurs pour se préparer à la fermeture.

L’édifice abrite aussi le siège social de Sobeys Québec (qui chapeaute les supermarchés IGA et la chaîne Rachelle Béry notamment). Les bureaux ne sont pas touchés par cette réorganisation, selon les TUAC.

Le syndicat n’est pas trop inquiet pour la suite des choses puisque certains travailleurs pourront prendre leur retraite tandis que d’autres pourraient être transférés à l’entrepôt de produits frais de Boucherville, qui est régi par la même convention collective.

Les TUAC entendent bien négocier des indemnités de départ pour les autres.

Il n’a pas été possible de parler à quelqu’un chez IGA dans les dernières heures pour obtenir plus de détails.

Le propriétaire de l’édifice, Canderel, n’a pas non plus rappelé La Presse. Son site web mentionne que le 11 281 boulevard Albert-Hudon est « bien entretenu et en excellent état » en plus d’être proche de l’autoroute 25.