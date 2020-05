« Nous n’avons pas vraiment plus de détails que ce qui était dans le communiqué de presse », a affirmé le vice-président principal à l’analyse financière et la planification Amos Kazzaz, lors d’une conférence destinée aux investisseurs organisée par la Banque Royale.

Air Canada attend toujours de connaître les détails du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE), annoncé la semaine dernière par Ottawa, afin de déterminer s’il sera utile pour elle, a indiqué un de ses vice-présidents mardi matin.

Jean-François Codère

La Presse

« Nous n’avons pas vraiment plus de détails que ce qui était dans le communiqué de presse », a affirmé le vice-président principal à l’analyse financière et la planification Amos Kazzaz, lors d’une conférence destinée aux investisseurs organisée par la Banque Royale.

« Nous étudierons ça de près quand les détails seront dévoilés. […] Espérons qu’il y aura là quelque chose qui serait un appui significatif pour les transporteurs aériens et les autres industries. »

Selon M. Kazzaz, Air Canada a tenu quelques discussions directement avec Ottawa au début de la crise, avant de céder les rennes des efforts de lobbying au Conseil national des lignes aériennes, qui regroupe les autres grands transporteurs canadiens : WestJet, Transat et Jazz.

Il n’a fait référence à aucun autre effort ou aucune autre mesure d’aide potentielle que le CUGE.

Discussions avec Airbus

M. Kazzaz a également laissé entendre qu’il n’est pas impossible que son entreprise ne mette pas la main sur 17 appareils A220 cette année, comme il était prévu à l’origine. L’intérêt d’Air Canada pour l’appareil n’est pas en jeu.

« C’est un actif important à avoir », a commenté M. Kazzaz, en faisant référence au fait qu’ils étaient appelés à remplacer d’autres appareils retirés par l’entreprise et qu’ils offriraient de nouvelles possibilités.

Le problème vient plutôt de la capacité d’Airbus, dont les opérations à Mirabel ont été freinées pendant deux mois.

« Airbus est en train de redémarrer sa production et de comprendre quelles seront ses nouvelles dates de livraison cette année. Ces discussions se poursuivent. »

Comme le président et chef de la direction Calin Rovinescu il y a deux semaines, M. Kazzaz a refusé de fournir la moindre indication sur la transaction devant mener à l’achat de Transat, sinon que le processus d’approbation réglementaire était en cours avec le gouvernement du Canada et l’Union européenne et que l’entreprise ne contrôlait pas le calendrier de ces deux entités.