Uber, fragilisé par la pandémie, licencie un quart de ses salariés

(New York) Face à la chute des trajets en VTC un peu partout dans le monde à cause de la pandémie, Uber, le leader du secteur, a décidé de licencier environ un quart de ses salariés et de réduire drastiquement toutes les dépenses ne relevant pas de son cœur de métier.