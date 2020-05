Éric Martel toucherait 6,7 millions pour diriger Bombardier

Le nouveau président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, devrait gagner environ 6,7 millions (5,1 millions US) en 2020, soit la moitié de la rémunération de son prédécesseur Alain Bellemare. C’est néanmoins huit fois plus que ce que lui a versé Hydro-Québec l’an dernier.