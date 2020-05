Le nouveau président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, devrait gagner environ 7,2 millions (5,1 millions US) en 2020, soit la moitié de la rémunération de son prédécesseur Alain Bellemare. C’est néanmoins près de neuf fois plus que ce que lui a versé Hydro-Québec l’an dernier.

Jean-François Codère

La Presse

Le salaire de base de M. Martel sera de 866 000 $ US (1,2 million CAN), nettement plus que l’ensemble de sa rémunération chez Hydro-Québec en 2019, qui avait atteint 835 000 $. Le reste de sa rémunération dépendra de la performance de l’entreprise au cours des prochains mois et années.

Cette information se trouve dans la circulaire de la direction rendue publique vendredi par Bombardier, en vue de l’assemblée annuelle de ses actionnaires, le 18 juin. M. Martel a lui-même exigé que sa rémunération y figure, même s’il ne s’agissait pas d’une exigence légale.

La rémunération totale déclarée pour son prédécesseur Alain Bellemare atteignait pour sa part environ 10 millions US au cours des dernières années. Elle a néanmoins été ramenée à 7,6 millions US en 2019.

Selon un porte-parole de l’entreprise, la baisse d’environ 50 % de la rémunération octroyée au président par le conseil d’administration est fonction de « la trajectoire stratégique de l’entreprise et à sa situation actuelle ». Si la vente de la division Transport à Alstom se matérialise, l’entreprise aura réduit sa taille d’environ la moitié.

M. Bellemare, qui a été remercié en mars dernier, a par ailleurs touché une indemnité de départ totalisant environ 7 millions US (9,8 millions CAN). Une somme additionnelle de près de 3,5 millions US (5 millions CAN) lui sera aussi versée au comptant, en deux versements, en lien avec la vente de la division Transport à Alstom. Un premier versement aura lieu au moment de la signature de la convention d’achat d’actions, le deuxième est prévu après la clôture de la transaction.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Remercié en mars dernier, Alain Bellemare a touché une indemnité de départ totalisant environ 7 millions US (9,8 millions CAN).

M. Bellemare détient aussi toujours pour environ 1,9 million US (2,7 millions CAN) d’actions de Bombardier acquises dans le cadre de ses fonctions. Fait à noter, ces actions, reçues lors des années 2016 à 2019 ont à l’époque de leur octroi été comptabilisées à une valeur totalisant 20,2 millions US, dix fois plus cher. La rémunération réelle de M. Bellemare au cours de ces années a donc été inférieure aux 10 millions US déclarés.