La consommation d’électricité a baissé au Québec, en raison des températures moins froides que l’an dernier, et les ventes à l’exportation ont diminué.

Hydro-Québec rapporte une baisse de ses profits pour le trimestre d’hiver 2020, des résultats pré-pandémie qui annoncent que le pire est à venir, prévient la société d’État.

Hélène Baril

La Presse

« Le ralentissement économique découlant de la crise actuelle nous force en effet à anticiper une diminution des ventes d’électricité sur tous nos marchés », prévient Jean-Hugues Lafleur, vice-président et chef de la direction financière, qui annonce en même temps une révision à la baisse des prévisions déjà faites pour la période 2020-2024.

Le bénéfice net des trois premiers mois de l’année a été de 1,5 milliard, en baisse de 249 millions comparativement à la même période l’an dernier. La consommation d’électricité a baissé au Québec, en raison des températures moins froides que l’an dernier, et les ventes à l’exportation ont diminué.

Le facture d’électricité moyenne des clients québécois a baissé de 81 $ pendant le premier trimestre, ce qui se traduit par une baisse des ventes totales de 107 millions, par rapport à l’an dernier.

Les exportations ont rapporté 91 millions de moins, en raison d’une demande plus faible et des prix plus bas sur le marché. Hydro-Québec a obtenu un prix moyen de 4,9 cents par kilowattheure exporté, comparativement à 5,1 cents le kilowattheure l’an dernier.

La situation économique s’étant beaucoup détériorée depuis la fin du trimestre, le 31 mars, Hydro-Québec prévoit que ses ventes continueront de reculer au Québec comme sur les marchés d’exportation.

Pour la seule période du 13 mars au 13 mai, la consommation d’électricité au Québec est en baisse de 5 %, ce qui a privé Hydro de 81 millions de revenus.

Sur les marchés hors Québec, la demande a diminué de 6 à 9 %. Les baisses les plus importantes viennent de l’Ontario (-10 à-12 %), de l’état de New York (-8 %) et de la Nouvelle-Angleterre (-3 à-5 %).

Hydro-Québec prévoit aussi une baisse de ses investissements en 2020, en raison du ralentissement de l’activité sur les chantiers causé par la pandémie.

Les états financiers d’Hydro-Québec pour le premier trimestre sont les premiers signés par sa nouvelle présidente-directrice générale, en poste depuis le 6 avril. « Nous nous souviendrons longtemps du printemps 2020 », dit Sophie Brochu dans son message d’introduction.

Parmi ses projets pour la suite des choses, elle énumère l’élimination de la consommation inutile, la production d’électricité décentralisée, le développement des batteries et de la domotique, ainsi que la production d’hydrogène vert.