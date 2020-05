«Il n’est pas question de quitter Montréal», dit Ian Edwards, PDG de SNC-Lavalin

Ian Edwards a succédé il y a près d’un an à Neil Bruce comme PDG intérimaire de SNC-Lavalin avant d’être confirmé dans ses nouvelles fonctions en octobre. Depuis juillet dernier, il a entrepris un virage stratégique pour repositionner SNC-Lavalin dans les services professionnels en ingénierie tout en délaissant les activités de construction. Le nouveau PDG réaffirme qu’il n’est pas question que l’entreprise déménage son siège social à partir de 2024 même si ses actionnaires ont refusé de s’y engager officiellement. « Ça fait 110 ans qu’on est à Montréal et on souhaite y rester pour une période de temps équivalente », tranche-t-il.