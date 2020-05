(Toronto) Aimia a indiqué mercredi avoir acquis une participation de 10 % dans la société chinoise de publicité extérieure Clear Media pour 75 millions.

La Presse canadienne

Cette décision survient alors que l’entreprise s’efforce de se transformer d’une société spécialisée dans les programmes de fidélisation en une société de portefeuille d’investissement.

Aimia a précisé qu’elle avait acquis 58,8 millions d’actions ordinaires de Clear Media, dont 19,6 millions détenues auparavant par des clients de Mittleman Investment Management, qui est également le plus grand actionnaire d’Aimia.

Elle a indiqué que l’investissement avait été effectué en prévision d’un accord en cours par l’actionnaire majoritaire de Clear Media, Clear Channel Outdoor, pour vendre sa participation de 50,9 % à Ever Harmonic Global.

Le chef de la direction de Clear Media, Han Zi Jing, détient une participation de 40 % dans Ever Harmonic, tandis qu’Ant Financial en détient 30 %. Les autres actionnaires incluent JCDecaux SA avec 23 % et JIC Capital Management avec 7 %.

L’acquisition a été annoncée alors qu’Aimia a affiché une perte de 9,6 millions, ou 14 cents par action, au premier trimestre, comparativement à un bénéfice de 1,05 milliard, ou 6,85 $ par action, il y a un an, lorsque ses résultats avaient été stimulés par la vente des activités d’Aéroplan à Air Canada.