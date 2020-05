PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Plus de 35 ans après avoir fondé le Cirque du Soleil, Guy Laliberté n’est plus parmi les actionnaires de l’entreprise. En février dernier, il a vendu sa participation restante de 10 % à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) qui a ainsi doublé la taille de sa participation pour ainsi détenir environ 20 % du Cirque.