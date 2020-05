Les réserves de Bombardier fondent

La pandémie de COVID-19 a fait fondre de 600 à 800 millions US les coffres de Bombardier au premier trimestre, en dépit de l’aide de la Caisse de dépôt, et son impact pourrait être encore plus grand au deuxième trimestre. Malgré tout, son nouveau président, Éric Martel, estime qu’il ne sera pas nécessaire de démembrer davantage l’entreprise.