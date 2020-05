Sur une base ajustée, SNC a dit avoir gagné près de 25,7 millions ou 15 cents par action pour le trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de près de 36,9 millions ou 21 cents par action il y a un an.

(Montréal) SNC-Lavalin a creusé sa perte au premier trimestre alors qu’elle a comptabilisé une charge en raison d’une baisse des montants attendus en lien avec la vente de sa participation dans l’autoroute 407 en Ontario.

La Presse canadienne

La société d’ingénierie a déclaré avoir perdu 66 millions ou 38 cents par action pour le trimestre terminé le 31 mars, y compris une charge de 57,2 millions liée à la réévaluation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir liée à l’Autoroute 407.

L’entreprise avait affiché une perte de 17,3 millions ou 10 cents par action au même trimestre l’an dernier.

Les revenus pour le trimestre ont totalisé près de 2,23 milliards, contre 2,36 milliards il y a un an.

Sur une base ajustée, SNC a dit avoir gagné près de 25,7 millions ou 15 cents par action pour le trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de près de 36,9 millions ou 21 cents par action il y a un an.

SNC affirme que la perte ajustée de ses services professionnels et de ses activités de gestion de projets s’est élevée à 3,9 millions ou 2 cents par action diluée, comparativement à une perte nette ajustée de 14,9 millions ou 8 cents par action un an plus tôt.