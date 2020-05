Les turbulences provoquées par la pandémie de COVID-19 ne semblent pas avoir dissuadé Spirit AeroSystems d’acquérir les usines de Bombardier situées Belfast, en Irlande du Nord, ainsi qu’à Casablanca, au Maroc — une des transactions sur lesquelles mise l’avionneur québécois afin de réduire sa lourde dette.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

En conférence téléphonique visant à commenter les résultats du premier trimestre, mercredi, le président et chef de la direction de l’entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de fuselages, d’ailes et de pièces pour les moteurs, Tom Gentile, a réitéré son intérêt.

Spirit considère que la transaction annoncée l’automne dernier avec Bombardier et que l’acquisition d’Asco constituent toujours des acquisitions « stratégiques ». La compagnie établie à Wichita, au Kansas, qui figure parmi les principaux fournisseurs de Boeing, souhaite conclure les transactions si « toutes les conditions », qui n’ont pas été précisées, sont remplies.

Advenant la clôture de la transaction, prévue d’ici la fin juin, Bombardier obtiendra 500 millions US en espèces pour ses usines qui fabriquent des pièces d’aéronautique. C’est notamment à Belfast que l’on fabrique les ailes de l’ancienne C Series.

Après avoir cédé sa participation dans l’A220 à Airbus, l’entreprise québécoise mise sur la transaction avec Spirit, la vente de son programme de jets régionaux CRJ à Mitsubishi et la cession de sa division ferroviaire au géant français Alstom pour réduire sa dette de plus de 9,3 milliards US.

Des analystes financiers se sont demandé si la COVID-19 pourrait faire avorter certaines ventes d’actifs.

En plus d’avoir procédé à des milliers de mises à pied en raison d’une diminution de l’activité au sein de l’aviation commerciale, Spirit a affiché une perte nette de 163 millions US au premier trimestre, alors que ses revenus ont plongé de 45 %, à 1,08 milliard US.

Bombardier doit faire le point sur sa performance financière jeudi.