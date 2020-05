La société de portefeuille de Warren Buffett affiche une perte nette de 50 milliards US

(Washington) Berkshire Hathaway, la société de portefeuille de Warren Buffett, a enregistré une perte nette de presque 50 milliards de dollars au 1er trimestre, la valeur de son portefeuille d’investissements chutant de concert avec la déroute des places boursières provoquée par la pandémie.

Agence France-Presse

Le célèbre milliardaire – 4e fortune mondiale avec 72 milliards de dollars samedi selon le baromètre de Forbes – est considéré comme un investisseur parmi les plus avisés du monde et préfère pour sa part mesurer la performance de sa société protéiforme – outres des actions elle possède également des activités « réelles » dans l’assurance, le transport et l’énergie par exemple – au résultat opérationnel, moins sujet à fluctuation.

Ce dernier est ressorti à 5,9 milliards de dollars contre 5,55 milliards un an plus tôt.

La chute brutale du résultat net, qui s’est établi à 49,75 milliards de dollars contre un bénéfice de 21,7 milliards au premier trimestre 2019), est due pour l’essentiel à une perte de la valeur du portefeuille d’investissements que Berkshire Hathaway possède. Une règle comptable de 2018 force la société de portefeuille à l’évaluer dans ses comptes trimestriels.

Un an plus tôt, cette ligne comptable affichait encore un solde positif de 15,5 milliards de dollars.

À l’instar de tous les autres rassemblements publics, l’assemblée générale annuelle de la société sera virtuelle ce samedi.

Cette AG fait partie intégrante du folklore associé à Warren Buffett, qui aura 90 ans le 30 août et qui cultive l’image d’un homme aux goûts simples, proche des gens.

L’AG est l’occasion pour des milliers d’actionnaires et de fans de se retrouver à Omaha, au milieu des grandes plaines, pour participer à une réunion qui tient plus de la foire populaire que de la réunion d’investisseurs.

C’est aussi l’occasion d’aduler celui qui est surnommé « l’Oracle d’Omaha ».

Dans les documents boursiers déposés samedi, la direction de Berkshire Hathaway note que jusqu’à la mi-mars, « un grand nombre parmi nos entreprises affichaient une hausse des bénéfices et du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année dernière ».

Une bonne partie des sociétés de la société de portefeuille est considérée comme essentielle et elles peuvent donc continuer à opérer malgré les mesures de confinement prises à travers quasiment tous les États-Unis : assurances, transport ferroviaire, production d’énergie.

Mais, note la direction, « le chiffre d’affaires de ces entreprises s’est considérablement ralenti en avril », à mesure que l’épidémie s’étendait.

« Bien que nous soyons convaincus que ces actions [chômage partiel, baisse des rémunérations, baisse des investissements, etc.] sont temporaires, nous ne pouvons dire de façon fiable quand les activités dans nos nombreuses et diverses entreprises vont retourner à la normale », reconnaît la direction de Berkshire Hathaway.