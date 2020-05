La société mère des enseignes Tim Hortons, Burger King et Popeyes a réalisé un bénéfice net de 224 millions US, ou 48 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 mars.

(Toronto) Restaurant Brands International a affiché vendredi un bénéfice du premier trimestre en baisse par rapport à celui de la même période l’an dernier.

La Presse canadienne

La société mère des enseignes Tim Hortons, Burger King et Popeyes a réalisé un bénéfice net de 224 millions US, ou 48 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 mars, soit quelques semaines après l’entrée en vigueur des premières mesures pour contrer la pandémie de COVID-19.

En comparaison, RBI avait dégagé un bénéfice de 246 millions US, ou 53 cents US par action, pour le même trimestre en 2019.

Les revenus ont totalisé près de 1,23 milliard US, en baisse par rapport à ceux de 1,27 milliard US du premier trimestre de l’an dernier.

Sur une base ajustée, RBI a réalisé un profit de 227 millions US, ou 48 cents US par action, pour le plus récent trimestre, en baisse par rapport à son bénéfice ajusté de 255 millions US, ou 55 cents US par action, de l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 51 cents US par action, à partir de revenus de 1,23 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.