(Smiths Falls) Canopy Growth a annoncé mercredi qu’elle mettrait à pied 200 travailleurs dans le cadre de sa troisième série de coupes réalisées dans les deux derniers mois.

La Presse canadienne

Le producteur de cannabis établi à Smiths Falls, en Ontario, affirme que les employés touchés travaillent dans plusieurs départements et sont situés au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le chef de la direction, David Klein, a indiqué dans une déclaration à La Presse canadienne que cette décision permettrait à l’entreprise de mieux concentrer ses ressources et de s’assurer qu’elle fournit des produits de haute qualité sur tous les marchés.

Pendant longtemps, Canopy a priorisé le fait d’être le plus grand producteur, a expliqué M. Klein, mais à l’avenir, la société se concentrera pour être la meilleure dans l’exécution de ses activités et pour privilégier les formats de produit qui semblent les plus prometteurs.

À la mi-avril, Canopy a mis à pied 85 travailleurs à temps plein, fermé une poignée d’installations et mis fin à ses activités dans plusieurs pays, alors qu’elle tentait d’optimiser sa production et de mieux équilibrer l’offre et la demande.

Au début du mois de mars, elle a mis à pied 500 travailleurs, inscrit à ses comptes une dépréciation d’entre 700 millions et 800 millions, fermé deux serres à Aldergrove et Delta, en Colombie-Britannique, et abandonné le projet d’en exploiter une troisième à Niagara-on-the-Lake, en Ontario.