Les effets de la COVID-19 n’épargnent pas la chaîne d’approvisionnement de McDonald’s qui doit temporairement acheter du bœuf étranger et retirer ses hamburgers Angus du menu.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Le géant de la restauration rapide rappelle qu’il s’est engagé depuis longtemps à « servir du bœuf canadien à 100 % ». Or, les « capacités de transformation limitées de nos fournisseurs de bœuf canadien, incluant la fermeture temporaire de l’usine de transformation Cargill de High River en Alberta », l’ont forcé à se trouver une solution de rechange.

L’entreprise a désormais recourt à des fournisseurs « déjà approuvés par McDonald’s dans le monde » pour répondre à la demande des consommateurs.

« En attendant que l’approvisionnement en bœuf canadien se stabilise, nous nous approvisionnerons en bœuf canadien autant que possible et compléterons par du bœuf importé. Grâce à la force de notre chaîne d’approvisionnement mondiale, McDonald’s du Canada pourra continuer à servir les collectivités, sans interruption. »

Le nom du ou des pays d’où provient désormais une partie du bœuf n’a pas été dévoilé. McDonald’s insiste sur le fait que le bœuf importé est « une solution temporaire » et qu’il recommencera à s’approvisionner localement dès que possible.

Menu moins varié

De plus, la chaîne aux arches dorées a simplifié son menu. Les hamburgers Angus ont été retirés du menu canadien. Mais les restaurants « peuvent continuer de vendre ces produits jusqu’à l’épuisement des stocks. »

D’autres items avaient été retirés du menu le 14 avril « pour simplifier l’exploitation et respecter la distanciation physique dans nos cuisines ».

« Cette stratégie permet de réduire les mouvements et les croisements entre les postes de nos équipiers dans nos cuisines », a indiqué à La Presse la porte-parole Ryma Boussoufa. Il s’agit d’aliments qui requièrent plusieurs étapes de préparation et d’assemblage, a-t-elle expliqué.

Il s’agit des McCrêpes, des bagels à la carte et sandwichs sur bagel, des déjeuners traditionnels, des salades, des croissants, danoises et mini-chocolatines, des œufs frits et bacon, des rôties et des cornets de crème glacée.