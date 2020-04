Cathedral Energy Services et McCoy Global ont toutes deux annoncé des suppressions d’emplois, des réductions de la rémunération des dirigeants et des plans de dépenses en immobilisations.

(Calgary) Les coupes se poursuivent dans le secteur pétrolier, alors que les entreprises s’adaptent à la baisse des prix du pétrole dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Cathedral Energy Services et McCoy Global ont toutes deux annoncé des suppressions d’emplois, des réductions de la rémunération des dirigeants et des plans de dépenses en immobilisations.

Les prix du pétrole ont plongé en raison d’une baisse de la demande attribuable à l’épidémie de COVID-19, malgré la conclusion d’un accord des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres producteurs pour réduire leur production à partir de mai.

Cathedral Energy Services a indiqué avoir réduit son personnel de bureau et d’atelier de 22 %, tandis que le reste de son personnel canadien hors terrain est passé à une semaine de travail de quatre jours avec une réduction de salaire correspondante de 20 %.

La société a également réduit de 25 % les salaires de son chef de la direction et de son vice-président exécutif, tandis que les honoraires des membres du conseil d’administration ont été réduits dans la même proportion.

McCoy Global a annoncé une réduction non spécifiée de ses effectifs ainsi que des baisses de salaires à tous les niveaux de l’organisation, y compris des réductions de 25 % pour le conseil d’administration, le chef de la direction et le président, et de 20 % pour les autres membres de l’équipe de direction.