(Calgary) Des observateurs estiment que le plan de sauvetage de plusieurs milliards de dollars du secteur pétrolier et gazier par le gouvernement fédéral, annoncé vendredi, devrait être assorti de conditions.

Mia Rabson

La Presse canadienne

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que son gouvernement prévoyait de dépenser 1,7 milliard en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique pour nettoyer des « puits orphelins » — des puits de pétrole et de gaz qui ont été abandonnés par leurs propriétaires souvent en faillite sans être assainis.

Ottawa prévoit également 750 millions supplémentaires pour aider à réduire les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui s’échappe des installations énergétiques.

Le porte-parole de Greenpeace Canada, Keith Stewart, a dit croire que l’argent devrait notamment être lié aux changements réglementaires en Alberta « pour s’assurer que la province met en place un programme de pollueur-payeur, afin que le public ne se retrouve pas avec ces responsabilités à l’avenir ».

Peu de détails ont été donnés sur les dépenses et les porte-parole de l’industrie n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter l’annonce fédérale.

M. Trudeau a déclaré que l’argent soutiendrait 10 000 emplois à travers le pays.

M. Stewart a dit croire que le fait de cibler les dépenses sur le nettoyage allait effectivement contribuer à un retour au travail.

« Nous avons exhorté le gouvernement Trudeau à venir au secours des gens et non des pollueurs et l’annonce d’aujourd’hui est un pas dans cette direction », a-t-il déclaré.

Merran Smith, de Clean Energy Canada, a qualifié ces dépenses d’« approche intelligente ».

« Cela envoie un signal important que le gouvernement fédéral n’a pas l’intention de renoncer à son plan climatique », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« (Il est) enclin à orienter les sauvetages et, nous l’espérons, les efforts de relance ultérieurs, vers des activités qui sont conformes à ses engagements climatiques et qui réduiront la pollution », a ajouté Mme Smith.

Le plan annoncé vendredi pourrait toutefois ne pas répondre aux attentes de l’industrie.

Les producteurs de pétrole et de gaz demandent au gouvernement fédéral de geler la taxe sur le carbone et de mettre sur la glace la nouvelle réglementation sur les changements climatiques, pendant que l’industrie traverse la pandémie.

Dans une lettre transmise le 27 mars au ministre des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, le PDG de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, Tim McMillan, soutient que le secteur canadien de l’énergie fait face à une crise financière sans précédent à cause de l’effondrement mondial des prix du pétrole.

La combinaison de la chute de la demande et d’un différend entre l’Arabie saoudite et la Russie sur la production a fait chuter les prix partout dans le monde. Dans l’Ouest canadien, les prix du brut lourd sont de nouveau tombés en dessous de 5 $ le baril cette semaine, soit moins du dixième de ce qu’ils étaient il y a un an.

Moira Kelly, porte-parole du ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, a répondu à la lettre de demandes en reprenant la liste des mesures qu’Ottawa avait déjà prises pour aider les entreprises et les Canadiens en général — que ce soit le programme de subventions salariales pour les employeurs ou le programme de prestations pour les Canadiens mis à pied.

« Lorsque la reprise commencera, le Canada se rétablira plus fort et plus résilient en investissant dans un avenir plus vert, a-t-elle expliqué dans un courriel. À cette fin, nous continuerons de respecter nos engagements politiques. Tout comme la science nous guide dans notre réponse à la COVID-19, elle continuera à nous guider dans notre lutte contre le changement climatique. »

Les écologistes voient dans cette liste de demandes de l’industrie une tentative d’utiliser la pandémie comme prétexte pour freiner les politiques de santé et de sécurité et repousser les réglementations environnementales.

Dans une récente entrevue avec La Presse canadienne, M. McMillan, de l’ACPP, répond que les demandes visent à maintenir des activités sécuritaires et essentielles pour respecter les directives de la santé publique — limiter le nombre d’employés sur les chantiers et maintenir la distanciation sociale pour ceux qui doivent être là.

Dale Marshall, responsable du programme climatique national au sein de l’organisme « Environmental Defence », fait valoir que l’industrie n’est pas certaine de pouvoir envoyer des gens sur le terrain pour effectuer la surveillance et les tests requis afin de répondre aux normes environnementales, alors qu’elle continue d’envoyer des centaines de personnes sur les chantiers des sables bitumineux.

On a signalé une éclosion de COVID-19 sur l’un de ces emplacements cette semaine.

Acheter des entreprises en difficulté ?

D’autres membres de l’industrie ont proposé une aide visant directement à maintenir les entreprises en vie.

Le Business Council of Alberta a demandé des prêts sans intérêt, des garanties de prêt, la suspension des principaux paiements sur des prêts existants et la suppression, pour une période intermédiaire, de la possibilité pour les banques de recouvrer les créances.

L’organisme albertain a également écrit une lettre au gouvernement fédéral lui demandant d’acheter des entreprises en difficulté.

Émissions de méthane

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il prévoyait de réduire les émissions de méthane du Canada de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2025. Il a créé des règlements pour y parvenir, mais a donné aux provinces la possibilité de proposer leurs propres règles pour atteindre le même résultat.

La Colombie-Britannique et l’Alberta l’ont fait, mais des analystes estiment que les propositions sont plus faibles que celles d’Ottawa.

Des réductions sont réalisées en inspectant les sites pour détecter les fuites de méthane. Les règles fédérales exigeraient des inspections au moins trois fois par an. La Colombie-Britannique exigerait des inspections une fois par an.

L’industrie a déclaré que la meilleure façon d’atteindre l’objectif fédéral est de laisser les producteurs se concentrer sur un objectif global au lieu d’exiger des tests standard pour toutes les installations. L’ACPP soutient que de s’attarder aux plus grands émetteurs au lieu d’imposer des inspections mur à mur permettrait de meilleurs résultats.

En ce qui a trait aux puits orphelins, les 1,7 milliard représenteraient en moyenne environ 135 000 $ par emplacement.

Au 15 avril, l’Association des puits orphelins de l’Alberta a répertorié 11 329 puits, pipelines, installations et emplacements dont elle a la garde. Ensemble, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique en comptent 1300 autres.