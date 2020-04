(Vancouver) Le directeur financier de Lululemon Athletica quittera le détaillant de vêtements d’exercice le mois prochain pour accepter un poste dans une autre industrie.

La Presse canadienne

La société de Vancouver a annoncé jeudi dans un communiqué que Patrick Guido, qui s’était joint à l’entreprise en 2018, quitterait son poste le 8 mai.

Lululemon a précisé qu’il se joindrait à l’équipe de direction d’une autre entreprise, à l’extérieur de l’industrie du vêtement.

Meghan Frank, vice-présidente principale à la planification et l’analyse financières, et Alex Grieve, vice-président et contrôleur, dirigeront l’équipe financière pendant que l’entreprise sera à la recherche d’un nouveau directeur financier.

Le chef de la direction de Lululemon, Calin McDonald, a remercié M. Guido pour son travail au sein de l’entreprise.

Lululemon dit qu’elle étudiera les candidatures à l’interne et à l’externe pour le poste.