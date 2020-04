Les mises à pied surviennent alors que l’industrie des voyages s’est effondrée partout dans le monde, avec les fermetures de frontières et un plongeon de la demande. WestJet et Air Canada ont suspendu la grande majorité de leurs vols jusqu’en avril et mai.

(Calgary) WestJet Airlines a annoncé jeudi qu’elle mettrait à pied 1700 pilotes alors que le transporteur aérien continue de lutter contre les retombées de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

L’association des pilotes de lignes aériennes (ALPA) a indiqué que 700 employés avaient reçu des avis de mise à pied qui seront en vigueur à compter du 1er mai, et 1000 autres le 1er juin, selon l’ancienneté.

WestJet qualifie l’impact de « colossal » et affirme que les mises à pied sont un « dernier recours » et font partie de mesures de réduction plus larges des coûts.

Il y a une semaine, l’entreprise de Calgary a annoncé qu’elle réintégrerait près de 6400 travailleurs mis à pied à sa liste de paie grâce au programme de subventions salariales d’urgence d’Ottawa.

Les mises à pied antérieures n’ont pas affecté les pilotes, qui avaient signé un protocole d’accord pour rester à l’emploi de l’entreprise jusqu’à la fin avril. WestJet a précisé que les 1700 pilotes mis à pied seraient mis en statut inactif et pourraient accéder à la subvention salariale fédérale.

Les congés forcés toucheront le service principal du transporteur, WestJet Encore et sa filiale à bas prix Swoop.