Mercredi, les garagistes québécois ont repris du service au petit matin. L’annonce de François Legault les a pris par surprise. Les ateliers et garages qui font de la réparation et de l’entretien pour les véhicules routiers pourront reprendre du service, avait indiqué lundi le premier ministre.

Plexiglas à l’entrée, limite de trois clients dans la salle d’attente, nettoyage minutieux des clés de voitures… La réouverture des garages mercredi matin allait comme sur des roulettes, même si l’application des mesures d’hygiène et de distanciation ralentissent le service.

Mayssa Ferah

La Presse

« On l’a appris au point de presse, mais on était prêt », lâche le vénérable Jean Duscheneau. Le propriétaire depuis 40 ans du centre de l’auto Beaumont redouble de créativité pour s’assurer de la santé des clients et employés dans son commerce de ville Mont-Royal. Inspiré par les voitures de police, il a fait installer une cloison faite maison à l’intérieur du véhicule dédié à l’accompagnement des clients. Elle sépare conducteur et passager pour éviter tous contacts.

La minute où le mot « garage » a été prononcé en point de presse lundi, M. Duscheneau et son équipe ont reçu des courriels, textos, appels et messages privés sur Facebook de clients impatients de se débarrasser de leurs pneus d’hiver.

Le temps d’attente pour un changement de pneu ou d’huile ? Deux semaines, environ. « J’ai parlé à d’autres garagistes, c’est partout pareil. »

Ces automobilistes enclins à un changement de pneu en vitesse devront prendre leur mal en patience. Dans tous les établissements de réparation, il faut respecter les consignes de la Santé publique ralentissent le service.

Se tenir à deux mètres de distance parmi les employés et désinfecter le bolide de chaque client prend du temps. « On fonctionne à plein personnel, mais pas à pleine capacité », affirme M. Duscheneau. D’autres gestes ralentissent considérablement le service. Il faut scrupuleusement nettoyer les poignées de porte, volants, trousseaux de clés… Bref, toutes les surfaces susceptibles d’être contaminées par un automobiliste ou un mécanicien. « On doit gérer l’impatience des clients, aussi. Mais ils comprennent. »

« C’est important la pose de pneus, mais pas autant que la santé et la sécurité », conclut M. Duscheneau. Son conseil ? Appeler pour fixer un rendez-vous avant de se présenter au garage. « Les pannes et crevaisons, on les traite en urgence », rassure-t-il. -30-