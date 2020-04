L’homologation du Boeing 737 MAX repoussée en mai

(New York) L’homologation aux États-Unis du Boeing 737 MAX, cloué au sol depuis plus d’un an après deux accidents ayant fait 346 morts, est repoussée en mai à cause des perturbations causées par la pandémie de coronavirus, ont indiqué mardi à l’AFP deux sources proches du dossier.