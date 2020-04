(Mississauga) Les Aliments Maple Leaf Foods ont suspendu les activités dans leur usine de volaille à Brampton, en Ontario, après que trois employés de l’installation se sont révélés atteint par la COVID-19.

La Presse canadienne

La société affirme qu’elle nettoie en profondeur l’usine, y compris les espaces communs et les bureaux, alors qu’elle termine son enquête sur les cas.

Maple Leaf a précisé qu’un cas supplémentaire de COVID-19 avait été enregistré chez un employé d’une usine de Hamilton, mais que le travailleur n’avait pas été présent à l’usine depuis deux semaines avant le diagnostic.

L’entreprise affirme avoir achevé un assainissement complet de cette usine et assure qu’elle est pleinement opérationnelle.

En plus de son nettoyage normal et de l’utilisation d’équipements de protection individuelle dans ses usines, la société dit avoir augmenté le nettoyage de toutes les aires communes et pris des mesures pour assurer l’espacement des lignes de production lorsque cela est possible.

Maple Leaf est un producteur de produits alimentaires sous plusieurs marques, dont Maple Leaf et Schneider’s.