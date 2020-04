« Nous nous sommes efforcés de tirer le meilleur parti de notre réseau et de nos ressources afin d’avoir un impact rapide. Nous procurer cet équipement indispensable, grâce à notre chaîne d’approvisionnement établie en Asie, représente la façon la plus efficace mise à notre disposition pour soutenir et assurer la sécurité de ces véritables héros », a déclaré le président et chef de la direction de CCM, Rick Blackshaw.

(Montréal) L’entreprise CCM, qui est reconnue pour son équipement de hockey, ainsi que les joueurs professionnels qu’elle commandite, a indiqué mercredi qu’elle distribuera 500 000 masques chirurgicaux aux travailleurs de la santé en première ligne pour les aider dans le combat qu’ils mènent contre le coronavirus.

La Presse canadienne

Contrairement à Bauer, qui a converti sa chaîne de production dans son usine de Blainville afin de fabriquer des visières pour le personnel de la santé, CCM a indiqué qu’elle est en train d’acquérir cet équipement de protection auprès de son réseau établi de partenaires, lesquels contribuent habituellement à la production d’équipement de hockey CCM.

« Nous nous sommes efforcés de tirer le meilleur parti de notre réseau et de nos ressources afin d’avoir un impact rapide. Nous procurer cet équipement indispensable, grâce à notre chaîne d’approvisionnement établie en Asie, représente la façon la plus efficace mise à notre disposition pour soutenir et assurer la sécurité de ces véritables héros », a déclaré le président et chef de la direction de CCM, Rick Blackshaw.

L’entreprise montréalaise s’occupera de gérer le transport de l’équipement médical et collaborera avec les autorités publiques pour que ces masques soient distribués aux travailleurs de la santé canadiens dès la semaine du 27 avril.

Ce don de 500 000 masques est devenu possible grâce au partenariat entre CCM et les joueurs Carey Price, Patrice Bergeron, Sidney Crosby, Mélodie Daoust, Marc-André Fleury, Jonathan Huberdeau, Conor McDavid et Alex Ovechkin, notamment.

« Il était impensable pour eux de rester sans rien faire devant les effets dévastateurs de cette pandémie, a affirmé M. Blackshaw. Le hockey repose avant tout sur les valeurs du courage et de l’engagement à l’égard d’un objectif commun. Ce sont justement les qualités et les convictions dont font preuve ces joueurs qui nous permettront de sortir grandis de cet épisode difficile. »

Depuis son siège social de Montréal, l’entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe.