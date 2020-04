(Toronto) L’ancien président de la Banque Scotia, Thomas O’Neill, est mort à l’âge de 75 ans.

La Presse canadienne

La Banque Scotia n’a pas précisé la cause du décès de M. O’Neill, qui s’est joint à son conseil d’administration en 2008 et en a été le président de 2014 à 2019.

M. O’Neill a longtemps été considéré comme un défenseur de la représentation des femmes au sein des conseils d’administration et pendant son mandat, la Banque Scotia a augmenté la représentation des femmes à 40 % au sein de son conseil.

M. O’Neill a passé une grande partie de son séjour au sein de la banque à aider l’institution à se repositionner stratégiquement en investissant dans la technologie et le développement du leadership.

L’ex-président a également été chef de la direction et président de PricewaterhouseCoopers Consulting, président de BCE et administrateur des Compagnies Loblaw, de Nexen et d’Adecco.

Le président de la Banque Scotia, Brian Porter, a affirmé que M. O’Neill avait été une figure paternelle pour plusieurs personnes à la banque et qu’il leur manquerait beaucoup.