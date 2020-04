Hydro-Québec a fait savoir vendredi que ses dirigeants renoncent à leurs augmentations de salaire pour 2020 et que les primes et bonis liés à l’exercice 2019 seront versés plus tard cette année.

Hélène Baril

La Presse

L’entreprise fera aussi don de 125 000 masques de protection au gouvernement du Québec.

La société d’État, qui a résisté aux pressions en faveur d’une réduction de ses tarifs, a déjà annoncé des mesures d’aide à sa clientèle, dont l’annulation des frais de retard pour les factures impayées.

Vendredi, Hydro-Québec a fait savoir qu’elle augmentera sa contribution habituelle à Centraide, qui est de 4 millions, de 300 000 $ pour le Fonds d’urgence COVID-19 de l’organisme. Une contribution de 75 000 $ sera aussi versée à la Croix-Rouge et à son fonds spécial COVID-19.

L’entreprise entend maintenir ses contributions sous forme de dons et de commandites aux événements qui sont ou seront annulés.

Les fournisseurs de la société d’État seront aussi payés plus rapidement, soit dans un délai de 15 jours plutôt que 30.