Ardène fait des dons aux hôpitaux

Le détaillant Ardène, connu pour ses bijoux, vêtements et chaussures, a décidé de venir en aide au personnel travaillant dans les hôpitaux, les centres médicaux et les cliniques de dépistage de la COVID-19 du pays en leur donnant des espadrilles et des chaussettes pour femmes.