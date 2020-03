(Toronto) Indigo Books & Music a annoncé vendredi la mise à pied temporaire et immédiate de 5200 employés de ses magasins, après avoir décidé de garder ses librairies fermées pour une période indéterminée en raison de l’épidémie de COVID-19.

La Presse canadienne

La société torontoise a temporairement fermé ses magasins du 17 au 27 mars, période pendant laquelle elle a tout de même payé ses employés.

Cependant, sa porte-parole Kate Gregory a indiqué que les magasins resteraient maintenant fermés jusqu’à nouvel ordre, et que la société avait « pris la décision difficile » de mettre à pied les employés.

Elle a précisé qu’Indigo s’attendait à « retrouver le plus grand nombre possible (de ces employés) lorsque la période de fermeture prendrait fin ».

Le libraire emploit environ 7000 personnes au Canada, selon son site internet.

Il comptait 88 grands magasins et 111 magasins de plus petit format, sous un certain nombre d’enseignes, en date du 28 décembre.