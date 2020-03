Un premier lot de masques et de blouses a déjà été produit avec le tissu des maillots des Yankees de New York.

PHOTO FANATICS VIA ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) La société qui fournit les équipements officiels des équipes de Ligue majeure de baseball (MLB) a annoncé suspendre sa production afin de fabriquer des masques et des blouses pour les différents personnels de santé en première ligne face à la pandémie de coronavirus.

Agence France-Presse

Michael Rubin, propriétaire milliardaire de Fanatics, a déclaré que son usine de fabrication à Easton, en Pennsylvanie, espérait produire jusqu’à un million de masques et de blouses pour les travailleurs du domaine hospitalier.

Un premier lot de masques et de blouses a déjà été produit avec le tissu des maillots des Yankees de New York et des Phillies de Philadelphie.

Les vêtements seront distribués en Pennsylvanie et à New York, qui est devenue la région la plus touchée de la pandémie aux États-Unis.

PHOTO FANATICS VIA ASSOCIATED PRESS

« La crise sanitaire a contraint notre pays à être plus collaboratif, innovant et stratégique que jamais », a déclaré Rubin, qui est également copropriétaire des 76ers de Philadelphie et des Devils du New Jersey.

Dans une série de messages sur Twitter, Rubin a félicité le commissaire de la MLB, Rob Manfred, d’avoir donné son feu vert au plan.

L’initiative de Fanatics a fait des émules, puisque la société Bauer, qui fournit des équipements de hockey sur glace, a commencé à fabriquer des visières pour protéger les personnels de santé traitant des cas de COVID-19.

« En ce moment, nous faisons tous partie de la même équipe », a écrit Bauer sur Twitter.

Les personnels des centres de santé aux États-Unis se sont plaints à plusieurs reprises de pénuries en matière d’équipement de protection, lors du traitement de patients atteints de COVID-19.

Un rapport publié jeudi a indiqué que des employés d’un hôpital de New York avaient même utilisé des sacs poubelles en plastique comme blouses pour travailler.