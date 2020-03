(Calgary) Precision Drilling a annoncé une réduction de ses effectifs, de ses salaires et de son plan de dépenses en immobilisations en réponse à la pandémie de COVID-19 et aux conditions actuelles du marché.

La Presse canadienne

La société de services pétroliers n’a pas immédiatement indiqué le nombre d’emplois qui seraient touchés par son plan.

Les coupes interviennent alors que Precision abaisse son plan de dépenses en immobilisations pour 2020, le faisant passer à 48 millions, par rapport à ses prévisions antérieures de 95 millions. La société a en outre averti que de nouveaux changements pourraient être envisagés au cours de l’année.

Precision Drilling prévoit également de réduire ses coûts fixes de plus de 30 % sur une base annualisée.

L’entreprise réduit de 20 % le salaire de son chef de la direction, tandis que les salaires des autres dirigeants sont réduits de 10 %. La rémunération du conseil d’administration est réduite de 20 %.

Precision met également en œuvre des réductions de salaire pour le personnel et élimine tous les frais de voyage, de divertissement et autres dépenses discrétionnaires non essentielles.