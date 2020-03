Environ 71 entreprises et organisations de cannabis ont écrit une lettre au ministre des Finances, Bill Morneau, et au ministre de l’Industrie, Navdeep Bains, pour demander que leurs entreprises puissent avoir accès aux subventions salariales mises à la disposition des petites entreprises.

(Toronto) Les producteurs de cannabis demandent à Ottawa de fournir une aide immédiate à l’industrie, pénalisée par les mesures prises pour ralentir la propagation de la COVID-19.

La Presse canadienne

Environ 71 entreprises et organisations de cannabis ont écrit une lettre au ministre des Finances, Bill Morneau, et au ministre de l’Industrie, Navdeep Bains, pour demander que leurs entreprises puissent avoir accès aux subventions salariales mises à la disposition des petites entreprises.

Elles demandent également d’avoir accès à du financement par l’entremise d’organismes fédéraux, la Banque de développement du Canada (BDC) et Exportation et développement Canada.

Puisque la BDC aurait indiqué que les entreprises du secteur du cannabis ne pouvaient pas accéder aux 10 milliards de financement de relance qu’elle offre, l’industrie dit recherche un traitement plus équitable.

Parmi les signataires de la lettre figurent Canopy Rivers, WeedMD, Organigram et Fire and Flower.

L’industrie du cannabis avait cumulé plus de 2000 suppressions d’emplois dans les six derniers mois et son financement se faisait déjà plus rare lorsque la crise de la COVID-19 a frappé, entraînant encore davantage de mises à pied et la fermeture de certains détaillants.