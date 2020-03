Le groupe Loblaw a accordé une prime de 2 $ de l’heure à ses employés, qui sont extrêmement sollicités depuis le début de la pandémie, a annoncé samedi le syndicat qui représente les travailleurs.

Vincent Larouche

La Presse

« Nous sommes très heureux que le groupe Loblaw emboîte le pas aux chaînes Safeway et Albertsons aux États-Unis ainsi que Save on food et Urban fair en Colombie-Britanique en octroyant une compensation de 2 $ de l’heure en reconnaissance des efforts supplémentaires de tous leurs employé(e)s, magasins et centres de distribution », précise le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), dans un communiqué envoyé samedi.

Le groupe Loblaw regroupe les enseignes Loblaw, Provigo et Maxi.

« Nous poursuivons nos discussions avec les autres bannières », poursuit le syndicat, qui souligne que ses membres sont « en première ligne » pour aider la population à se procurer la nourriture et les produits d’hygiène dont elle a besoin, alors que plusieurs autres commerces et milieux de travail sont fermés.

La Presse rapportait ce matin que les trois grandes chaînes d’épiceries du Québec se préparent à installer des panneaux de plexiglas aux caisses pour protéger les employés.

Alors que la clientèle a déserté les restaurants et que plusieurs citoyens font des réserves, les magasins d’alimentation sont extrêmement sollicités.

« Les tablettes se vident à une vitesse incroyable », soulignait hier la porte-parole du groupe Loblaw, Johanne Héroux.