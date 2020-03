Air Canada dispose d’un coussin de 7,3 milliards, plus imposant que celui du transporteur le plus rentable aux États-Unis, Delta Air Lines.

Les experts estiment que les compagnies aériennes canadiennes se trouvent généralement en bonne position alors qu’elles entrent dans la tempête financière déclenchée par la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Air Canada, qui a annoncé la mise à pied de plus de 5100 agents de bord et la suspension de la plupart de ses vols à l’étranger d’ici la fin du mois, dispose d’un coussin de 7,3 milliards, plus imposant que celui du transporteur le plus rentable aux États-Unis, Delta Air Lines.

WestJet Airlines a réduit de moitié sa capacité intérieure et annulé toutes ses vols outre-mer et aux États-Unis pendant 30 jours. Le transporteur est à l’abri du jugement du marché boursier depuis son acquisition par Onex, en décembre, et sa radiation de la Bourse de Toronto.

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada demande au gouvernement fédéral d’alléger le loyer aéroportuaire, les frais de navigation et la taxe d’accise, de mesures qui seraient semblables à celles que les gouvernements ont prévues pour les transporteurs en Norvège et en Nouvelle-Zélande.

Jacques Roy, professeur de gestion des transports à HEC Montréal, estime que la faillite qui menace les compagnies aériennes du monde entier est extrêmement improbable chez les deux grands transporteurs du réseau canadien, malgré la « très mauvaise année » à venir et la chute du cours des actions d’Air Canada.

L’analyste Cameron Doerksen, de la Banque Nationale, a pour sa part rappelé que le nombre de voyages était revenu à la normale dans les deux ans qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, l’épidémie de SRAS de 2003 et la crise financière de 2008, bien qu’on ignore encore combien de temps se prolongera la nouvelle crise de la COVID-19 avant que la reprise puisse commencer.