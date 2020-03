Les sites d’IGA et de Metro sont présentement hors service en raison d’un trop fort volume.

Les sites de Metro et IGA flanchent

Les familles qui rentrent de voyage et qui ont besoin de remplir leur frigo désespérément vide sont mieux d’appeler des amis à la rescousse que de se ruer sur l’internet. Les sites d’IGA et de Metro sont présentement hors service en raison d’un trop fort volume.

Marie-Ève Fournier

La Presse

Même scénario pour les personnes âgées qui ne devraient pas sortir de chez elles, les malades, et tous ceux en quarantaine.

Mercredi en fin de journée, Metro avait précisé à La Presse que le volume de commandes avait doublé, ce qui avait comme effet de prolonger les délais habituels de livraison. Les clients devaient alors attendre quelques jours pour recevoir leurs achats. « La demande est plus forte que ce qu’on est capable de rencontrer », mentionnait la porte-parole Marie-Claude Bacon.

Jeudi matin, la situation avait déjà changé. La demande est si forte que le site de Metro affiche un message d’erreur 502 lorsqu’on vient pour mettre des articles dans son panier virtuel.

La situation est similaire sur le site d’IGA. « Nous vous invitons à réessayer plus tard. Nous travaillons sans relâche pour maintenir le niveau d’excellence auquel nos clients sont habitués. Merci de votre compréhension », précise-t-on sur la page d’accueil. L’application ne fonctionne pas davantage.

Les allées virtuelles sont tout de même accessibles sur le site de Metro, ce qui permet de constater que le papier de toilette, par exemple, est en « faible inventaire » ou en « rupture de stock », selon les marques.

Le détaillant, qui assemble ses commandes dans un certain nombre de supermarchés servant de « hub », fait tout en son pouvoir pour remplir ses tablettes, assure Mme Bacon. C’est d’ailleurs pour donner plus de temps à ses employés de se consacrer à cette tâche que les heures d’ouverture ont été réduites d’une ou deux heures par jour.

Le site de Maxi semblait pour sa part fonctionner parfaitement jeudi matin. Par contre, l’épicerie n’offre pas la livraison. Il faut ramasser ses achats en magasin, ce que ne peuvent pas faire les clients en quarantaine.