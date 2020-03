Paiement par cartes uniquement, diminution des heures d’ouverture et contrôle du nombre de clients dans les magasins, voilà les nouvelles règles mises en vigueur mercredi par la SAQ.

Nathaëlle Morissette

La Presse

Contrairement à la rumeur qui circule depuis quelques jours, les 409 succursales de la SAQ demeureront ouvertes. Toutefois, la société d’État, qui avait déjà annoncé la fin de ses dégustations en magasin et qui encourage depuis quelques jours les clients récemment revenus de voyage à acheter en ligne, a décidé de resserrer une fois de plus ses règles afin de protéger la santé de ses employés et celle des consommateurs, confirme la porte-parole de la société d’État, Linda Bouchard.

Ainsi, les magasins demeureront ouverts sept jours sur sept de 10 h à 18 h, incluant les jeudis et les vendredis. Les succursales dont l’horaire commence à 11 h pour se terminer à 17 h ne sont pas touchées par ces changements. L’argent comptant sera dorénavant refusé. Les amateurs de vins et spiritueux devront payer par cartes de débit ou de crédit. Puis, dans chaque magasin, un employé posté à la porte ou à la caisse contrôlera le nombre de clients pouvant entrer pour faire des emplettes.

Plus de ventes en ligne

Par ailleurs, Mme Bouchard confirme que la SAQ a enregistré une « hausse des ventes » en ligne. Elle a toutefois refusé de donner des chiffres. Actuellement, la moitié des ventes conclues sur le site sont ensuite livrées directement au domicile des clients. Normalement, 90 % des achats en ligne sont récupérés en magasin.