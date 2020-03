IKEA avait déjà décidé de fermer ses restaurants, bistros et sites de jeu. On avait aussi augmenté la fréquence des opérations de nettoyage dans tous les établissements.

C’est au tour du détaillant IKEA d’annoncer la fermeture temporaire de toutes ses succursales canadiennes par mesure préventive en raison du risque lié à la COVID-19.

Mayssa Ferah

La Presse

« En ces temps difficiles, notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité. Nos communautés travaillent dur pour empêcher la propagation de la COVID-19, et pour ce faire, nous allons fermer temporairement tous les magasins du pays et ainsi favoriser les initiatives de distanciation sociale et sur la base des recommandations des autorités de santé locales. », a annoncé par communiqué Michael Ward, PDG et Directeur du développement durable chez IKEA Canada.

La compagnie avait déjà décidé de fermer ses restaurants, bistros et sites de jeu. On avait aussi augmenté la fréquence des opérations de nettoyage dans tous les établissements.

Le site web IKEA.ca restera ouvert et continue d’offrir des services de livraison à domicile ainsi que le service de ramassage au magasin. IKEA prolongera également toutes les offres commerciales actuelles jusqu’au 30 avril 2020.