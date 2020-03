Le propriétaire de multiples enseignes incluant et Tiki-Ming, Tutti Frutti, Valentine et Thaï Express a vu son action plonger de plus de 28 % lundi, vers midi, alors que les Canadiens pratiquaient l’isolement social et que les restrictions de voyage augmentaient dans les aéroports nationaux et ailleurs dans le monde.

(Montréal) Groupe d’alimentation MTY a annoncé lundi qu’elle reporterait de quatre semaines la perception des redevances des franchisés, alors que son action plongeait à la Bourse et que la demande était en baisse dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.

La Presse canadienne

Le propriétaire de multiples enseignes incluant et Tiki-Ming, Tutti Frutti, Valentine et Thaï Express a vu son action plonger de plus de 28 % lundi, vers midi, alors que les Canadiens pratiquaient l’isolement social et que les restrictions de voyage augmentaient dans les aéroports nationaux et ailleurs dans le monde.

Le chef de la direction, Eric Lefebvre, affirme que le report soutiendra ses franchisés en cette période de diminution d’achalandage.

Selon lui, les redevances différées atteignent entre 15 millions et 18 millions.

MTY, dont les marques sont fortement présentes dans les aéroports et les centres commerciaux, encourage les propriétaires et les gouvernements à « faire leur part » pour aider les franchisés en difficulté.

L’entreprise montréalaise franchise et exploite des établissements de restauration rapide sous plus de 80 enseignes différentes au Canada, aux États-Unis et dans le monde.